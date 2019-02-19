Новий спалах АЧС: цього разу - на Волині

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Фахівці ветеринарної медицини України зареєстрували новий випадок захворювання на африканську чуму свиней (АЧС) у Волинській області. Про це повідомляє Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, передає УНН.

8 лютого поблизу села Цумань Ківерцівського району було виявлено труп дикого кабана. Діагноз АЧС було підтверджено лабораторними дослідженнями.

"В осередку захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення поширення збудника АЧС", - уточнили контролери.

Як писав УНН, у 2018 році в Україні через вірус АЧС було знищено майже 32 тис. голів свиней. Саме із цим пов’язана проблема нарощення імпорту свинини з-за кордону, кажуть фахівці.

Все це негативно позначається на ціні сала та свинини: на вітчизняних ринках ці продукти вже коштують дорожче, аніж в ЄС, наголошує депутат Сергій Тригубенко

"...неспроможність контролюючих органів належно виконувати свої обов'язки та ефективно протидіяти АЧС призвела не лише до значних збитків українських фермерів - свинарів (вони досі не отримали від держави понад 27 млн грн компенсацій), але й до погіршення якості життя кожного українця, якому, у буквальному сенсі цього слова, дешевше скуштувати свинину за кордоном", - сказав він.

Українські Національні Новини

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