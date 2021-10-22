Новый рекорд прививок: за сутки вакцинировано почти 270 тыс. украинцев

КИЕВ. 22 октября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 6,8 миллиона человек. При этом в целом сделали уже более 15,3 миллиона прививок, за последние сутки из которых - рекордных 269 тысяч, большинство - первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.