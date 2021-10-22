Новый рекорд прививок: за сутки вакцинировано почти 270 тыс. украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 6,8 миллиона человек. При этом в целом сделали уже более 15,3 миллиона прививок, за последние сутки из которых - рекордных 269 тысяч, большинство - первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
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"За сутки 21 октября в Украине 269 666 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 184 107 человек, полностью иммунизированы - 85 559 человек", - сообщили в Минздраве.
Детали
С начала прививочной кампании получили одну дозу - 8 557 657 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 829 174 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15 386 831 прививки.
По данным Минздрава, 94,2% украинцев, госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе, не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.
Дополнение
В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.
Согласно отчету KSE за неделю до 6 октября, несмотря на выход в конце сентября на рекомендуемый уровень прививок первой дозой в 100 000 прививок за сутки, позже эти темпы снизились до 70 000.
Но последние четыре дня этот показатель снова превысил 100 тысяч. Это происходит на фоне перехода ряда областей Украины в "красную" зону. Там действуют ослабления карантинных ограничений для привитых людей и необходимо иметь для этого COVID-сертификат о вакцинации. К примеру, власть Днепра заявляла, что в центры вакцинации выстроились очереди, как только регион вошел в "красную" зону. Такая же ситуация и в Запорожье, Одессе.
Сейчас в "красной" зоне уже находятся Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская и Днепропетровская области. С 23 октября список "красных" регионов пополнит Сумская область.
Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, столица также "на грани красной зоны".