Новый премьер Пакистана принял присягу

И.Хан после присяги частично озвучил своих кандидатов в новое правительство. Как ожидается, его партия “Техрик-э-Инсаф” (“Движение за справедливость”), победившая на всеобщих выборах 25 июля, сформирует коалиционное правительство, потому что по результатам выборов не получила большинства в парламенте.

17 августа Имран Хан получил вотум доверия в Национальной ассамблее, парламенте Пакистана. После этого в речи в парламенте он заявил, что привлечет к ответственности каждого, кто участвовал в “разграблении страны”.

Как отмечает издание, Имран Хан — популярный когда-то в Пакистане игрок в крикет, который является одним из самых распространенных видов спорта в стране. Он очень популярный политик, но его обвиняют в излишнем популизме и сотрудничестве с военными.

После объявления предварительных результатов выборов соперники Хана заявили о фальсификации во время голосования и критиковали задержку в подсчете голосов.

Напомним, в результате теракта в день выборов в Пакистане погиб 31 человек. Смертник привел в действие взрывное устройство после того, как сотрудники сил безопасности попытались помешать ему войти в избирательный участок. Ответственность за теракт взяло на себя “Исламское государство”.