Новый премьер Пакистана принял присягу

$41.180.14
46.610.42
ukru
Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году
Эксклюзив
10:31 • 1492 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 12270 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 34480 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 34700 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 24114 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 54979 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 101775 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 154304 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 140280 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71928 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
5.2м/с
58%
Популярные новости

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 24728 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 32746 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 28130 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 31948 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 23386 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 23738 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 34480 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 34700 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 154304 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 140280 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 6838 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 16432 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 18414 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 20620 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 23443 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Новый премьер Пакистана принял присягу

Киев • УНН

 • 12578 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Новый премьер-министр Пакистана Имран Хан 18 августа принял присягу, официально вступив в должность главы правительства, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Новый премьер Пакистана принял присягу

И.Хан после присяги частично озвучил своих кандидатов в новое правительство. Как ожидается, его партия “Техрик-э-Инсаф” (“Движение за справедливость”), победившая на всеобщих выборах 25 июля, сформирует коалиционное правительство, потому что по результатам выборов не получила большинства в парламенте.

17 августа Имран Хан получил вотум доверия в Национальной ассамблее, парламенте Пакистана. После этого в речи в парламенте он заявил, что привлечет к ответственности каждого, кто участвовал в “разграблении страны”.

Как отмечает издание, Имран Хан — популярный когда-то в Пакистане игрок в крикет, который является одним из самых распространенных видов спорта в стране. Он очень популярный политик, но его обвиняют в излишнем популизме и сотрудничестве с военными.

После объявления предварительных результатов выборов соперники Хана заявили о фальсификации во время голосования и критиковали задержку в подсчете голосов.

Напомним, в результате теракта в день выборов в Пакистане погиб 31 человек. Смертник привел в действие взрывное устройство после того, как сотрудники сил безопасности попытались помешать ему войти в избирательный участок. Ответственность за теракт взяло на себя “Исламское государство”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$65.18
Bitcoin
$83,600.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.71
Золото
$3,319.89
Ethereum
$1,569.12