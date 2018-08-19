Новий прем’єр Пакистану склав присягу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Новий прем’єр-міністр Пакистану Імран Хан 18 серпня склав присягу, офіційно вступивши на посаду голови уряду, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
І.Хан після складання присяги частково озвучив своїх кандидатів у новий уряд. Як очікується, його партія “Техрік-е-Інсаф” (“Рух за справедливість”), що перемогла на загальних виборах 25 липня, сформує коаліційний уряд, бо за результатами виборів не отримала більшості в парламенті.
17 серпня Імран Хан отримав вотум довіри в Національній асамблеї, парламенті Пакистану. Після цього у промові в парламенті він заявив, що притягне до відповідальності кожного, хто брав участь у “розграбуванні країни”.
Як зазначає видання, Імран Хан — популярний колись у Пакистані гравець в крикет, що є одним із найпоширеніших видів спорту в країні. Він дуже популярний політик, але його звинувачують в зайвому популізмі та співробітництві з військовими.
Після оголошення попередніх результатів виборів суперники Хана заявили про фальсифікації під час голосування і критикували затримку в підрахунку голосів.
Нагадаємо, в результаті теракту у день виборів в Пакистані загинула 31 людина. Смертник привів у дію вибуховий пристрій після того, як співробітники сил безпеки спробували перешкодити йому увійти до виборчої дільниці. Відповідальність за теракт взяла на себе “Ісламська держава”.