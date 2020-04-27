Новый летальный случай от коронавируса зафиксировали в Кировоградской области

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 43175 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 86897 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 103124 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129242 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129510 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 173435 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121981 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 158437 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104951 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103076 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Новый летальный случай от коронавируса зафиксировали в Кировоградской области

Новый летальный случай от коронавируса зафиксировали в Кировоградской области

Киев  •  УНН

 • 14946 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 27 апреля. УНН. Новый летальный случай от коронавируса зафиксировали в Кировоградской области за прошедшие сутки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь, передает УНН.

"К сожалению, вчера было зарегистрировано еще один новый летальный случай. В Центральной городской больнице в Кропивницком умерла 70-летняя женщина с подтвержденным коронавирусом", - говорится в сообщении Балоня.

Всего в области зафиксировали 17 летальных случаев среди людей, которые были больными COVID-19.

Напомним, по данным Минздрава, по состоянию на 9:00 27 апреля в Украине зафиксировано уже более 9 тыс. случаев COVID-19, из них Кировоградская область - 337 случаев.

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