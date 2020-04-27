Новий летальний випадок від коронавірусу зафіксували на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 27 квітня. УНН. Новий летальний випадок від коронавірусу зафіксували на Кіровоградщині минулої доби. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь, передає УНН.
“На жаль, учора було зареєстровано ще один новий летальний випадок. У Центральній міській лікарні в Кропивницькому померла 70-річна жінка із підтвердженим коронавірусом”, — йдеться в повідомленні Балоня.
Усього в області зафіксували 17 летальних випадків серед людей, які були хворими на COVID-19.
Нагадаємо, за даними МОЗ, станом на 9 годину 27 квітня в Україні зафіксовано вже понад 9 тис. випадків COVID-19, з них Кіровоградська область — 337 випадків.