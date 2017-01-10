Новый исландское правительство планирует поднять вопрос вступления в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Новое правительство Исландии, которое сформировало коалицию, планирует поднять вопрос о присоединении к ЕС. Вопрос планируют внести в повестку дня, предлагая парламенту проголосовать за это решение, передает УНН со ссылкой на ВВС .
Депутаты будут голосовать за то, чтобы провести референдум о членстве в ЕС, сообщили в коалиции.
Исландия начала переговоры о вступлении в ЕС в 2010 году, в то время страна еще не оправилась от финансового кризиса 2008 года.
Позже переговоры отложили на фоне большого количества евроскептиков в стране. Общая численность населения в островном государстве 328 000 человек.
Голосование за "брекзит" вызвало интерес британского правительства к поиску альтернативных моделей для торговли с ЕС, например, с Исландией.
Пока не известно, когда исландские депутаты восстановят дебаты относительно членства в ЕС.
Правоцентристское правительство возглавляет Бьярне Бенедиктссон с консервативной партии независимости. Ранее он был министром финансов.