Новий ісландський уряд планує порушити питання вступу до ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Новий уряд Ісландії, який сформував коаліцію, планує порушити питання щодо приєднання до ЄС. Питання планують внести до порядку денного, пропонуючи парламенту проголосувати за це рішення, передає УНН із посиланням на ВВС.
Депутати голосуватимуть за те, аби провести референдум щодо членства в ЄС, повідомили у коаліції.
Ісландія почала переговори про вступ до ЄС у 2010 році, на той час країна ще не оговталася від фінансової кризи 2008 року.
Пізніше переговори відклали на тлі великої кількості євроскептиків у країні. Загальна кількість населення на острівній державі 328 тисяч людей.
Голосування за "брекзит" викликало інтерес британського уряду до пошуку альтернативних моделей для торгівлі з ЄС, наприклад, з Ісландією.
Поки не відомо, коли ісландські депутати відновлять дебати щодо членства в ЄС.
Правоцентристський уряд очолює Б'ярні Бенедиктссон із консервативної партії незалежності. Раніше він був міністром фінансів.