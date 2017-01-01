Новый генсек ООН в своем первом послании призвал правительства и народы бороться за мир
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Девятый генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил 1 января с первым посланием к международному сообществу, призвав правительства и народы стран в новом году бороться за мир и налаживать диалог, несмотря на политические разногласия, передает УНН.
В заявлении А.Гутерриша признался, что в первый день пребывания в должности административного главы ООН у него на душе неспокойно, и его мучает вопрос, как помочь миллионам людей, которые стали заложниками вооруженных конфликтов, конца которым не видно ". По его словам, "в этих войнах нет победителей - есть только проигравшие".
"Триллионы долларов тратятся на уничтожение социальной и экономической базы, раскручивая тем самым спираль недоверия и страха, и этот порочный круг может храниться в течение нескольких поколений. Дестабилизируется ситуация в целых регионах, и никого не обходит стороной новая угроза глобального терроризма ", - констатировал бывший португальский премьер.
Он призвал жителей планеты дать вместе с ним "общую новогоднюю обещание".
"Давайте поставим во главу угла достижение мира. Пусть 2017 станет для всех нас - простых граждан, правительств, руководителей - годом борьбы за преодоление наших разногласий. Давайте проявлять солидарность и сочувствие в повседневной жизни и налаживать диалог на основе уважительного отношения друг к другу, несмотря на различия в политических подходах ", - заявил А.Гутерриш.
Антониу Гутерриш также призвал прекратить огонь на полях сражений, а также добиваться урегулирования конфликтов за столом переговоров.
"Мир должен быть нашей целью, нашим путеводителем. Я обращаюсь ко всем вам с призывом принять вместе со мной обязательства бороться за мир - сегодня и каждый день. Пусть 2017 станет годом мира ", - подчеркнул он.