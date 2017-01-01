Новий генсек ООН у своєму першому посланні закликав уряди і народи боротися за мир

У заяві А.Гутерріш зізнався, що в перший день перебування на посаді адміністративного глави ООН у нього на душі неспокійно, і його мучить питання, як допомогти мільйонам людей, які стали заручниками збройних конфліктів, кінця яким не видно“. За його словами, “в цих війнах немає переможців — є тільки переможені”.

“Трильйони доларів витрачаються на знищення соціальної і економічної бази, розкручуючи тим самим спіраль недовіри і страху, і це порочне коло може зберігатися на протязі декількох поколінь. Дестабілізується ситуація у цілих регіонах, і нікого не обходить стороною нова загроза глобального тероризму”, — констатував колишній португальський прем’єр.

Він закликав жителів планети дати разом з ним “загальну новорічну обіцянку”.

“Давайте поставимо у главу кута досягнення миру. Нехай 2017 рік стане для всіх нас — простих громадян, урядів, керівників — роком боротьби за подолання наших розбіжностей. Давайте проявляти солідарність і співчуття у повсякденному житті і налагоджувати діалог на основі шанобливого ставлення один до одного, незважаючи на відмінності в політичних підходах”, — заявив А.Гутерріш.

Антоніу Гутерріш також закликав припинити вогонь на полях битв, а також домагатися врегулювання конфліктів за столом переговорів.

“Світ повинен бути нашою метою, нашим дороговказом. Я звертаюся до всіх вас із закликом взяти разом зі мною зобов’язання боротися за мир — сьогодні і щодня. Нехай 2017 рік стане роком миру”, — підкреслив він.