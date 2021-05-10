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Новинский призвал не "прогибаться под западные веяния": 9 мая исключительно праздник Победы

Киев  •  УНН

 • 20602 просмотра

КИЕВ. 10  мая. УНН. Народный депутат Вадим Новинский поздравил всех с праздником Великой Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Поздравления политик опубликовал у себя в Facebook.

"Не во Второй мировой – Вторая мировая закончилась 2 сентября 1945 года. Не в советско-немецкой – Красной Армии пришлось воевать не только с немецкими войсками, но с рядом армий и боевых подразделений других стран, союзных по отношению к гитлеровской Германии", - отметил политик.

Он отметил, что Отечественной называется война, которая задействует все наличные ресурсы, весь человеческий потенциал страны на отражение агрессии со стороны врага.

"Война, в которой принимает участие не только регулярная армия, но и все гражданское население включается в борьбу за общую победу. Это война, в которой на кону стоит сама судьба Отечества, ее будущее", - сказал он.

Новинский также убежден, что Украина, которая потеряла 6,8 миллиона человек, вправе считать эту войну Отечественной. Ведь люди отдавали жизни не за Сталина, не за коммунизм – они шли в бой, защищая своих жен, своих стариков и детей, свои дома – за свое Отечество, все то, что является своим, родным и священным.

"Сегодня появилось немало тех, кто хотят пересмотреть историю и по-новому переписать события 1941 – 1945 годов. Для них Советский Союз – такой же поработитель, как и Германия. Для них УПА – единственная сила, которая представляла интересы украинского народа в ходе войны. Для них советские военачальники и полководцы – преступники и "кровавые мясники". Для них нацистский режим – не очевидное зло, а советские воины – не очевидные победители. Целая индустрия пропаганды работает сегодня на то, чтобы обесславить Подвиг нашего народа. Вершина цинизма – это заявления о том, что настоящими победителями в войне были американские и британские солдаты, а советские воины – это так себе, недоразумение. И эти заявления сегодня звучат открыто, из уст политиков, журналистов, политических экспертов!" - идется в сообщении.

Кроме этого, как заявил нардеп, 9 мая нельзя сводить к тому, чтобы просто формально демонстрировать свое почтение оставшимся в живых ветеранам – которых сегодня осталось очень мало.

"9 мая – это, в первую очередь, День нашей благодарности за ту Победу, которая дала шанс нам, ныне живущим, на саму жизнь, на право наслаждаться этой жизнью и продолжать ее – в своих детях и внуках. Это день нашего благодарения тем, кто отдал свои жизни за то, чтобы мы сегодня могли жить. Это день, когда свет победил тьму. Он не может быть Днем скорби", - добавил Вадим Новинский.

Он акцентировал на том, что этот день не может быть Днем примирения. Он может быть только Днем Победы – светлым, радостным, чистым, вдохновляющим на новые победы праздником. И он может быть только 9 мая – ведь именно 9 мая 1945 года в 1:00 часов по московскому времени (актуальному в то время и для Киева, и для всей Украины) нацистская Германия окончательно капитулировала.

"Прогибаясь под модные западные веяния и традиции, стараясь понравиться заокеанским «партнерам», мы выхолащиваем свою историю и предаем своих предков. Мы и так отказались от многого позитивного в своем прошлом. Но Великая Победа – это то, что требует защиты от желающих испохабить ее, очернить и извратить. Сегодня мы должны защитить Победу и Победителей – память о них, правду о них – от тех, кто, распродавая свою страну, готовы продать и ее историю. Это – наша обязанность. С Днем Победы в Великой Отечественной войне, друзья!" - подытожил политик.

Украинские Национальные Новости

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