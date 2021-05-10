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Новинський закликав не "прогинатися під західні віяння": 9 травня виключно свято Перемоги

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Народний депутат Вадим Новинський привітав усіх зі святом Великої Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Поздоровлення політик опублікував у себе в Facebook.

“Не у Другій світовій — Друга світова закінчилася 2 вересня 1945 року. Не в радянсько-німецькій — Червоній Армії довелося воювати не тільки з німецькими військами, але з рядом армій і бойових підрозділів інших країн, союзних по відношенню до гітлерівської Німеччини”, — зазначив політик.

Він зазначив, що Вітчизняної називається війна, яка задіює всі наявні ресурси, весь людський потенціал країни на відбиття агресії з боку ворога.

“Війна, в якій бере участь не тільки регулярна армія, а й усе цивільне населення включається в боротьбу за загальну перемогу. Це війна, в якій на кону стоїть сама доля Вітчизни, її майбутнє”, — сказав він.

Новинський також переконаний, що Україна, яка втратила 6,8 мільйона людей, має право вважати цю війну Вітчизняної. Адже люди віддавали життя не за Сталіна, не за комунізм — вони йшли в бій, захищаючи своїх дружин, своїх старих і дітей, свої будинки — за свою Вітчизну, все те, що є своїм, рідним і священним.

“Сьогодні з’явилося чимало тих, хто хочуть переглянути історію і по-новому переписати події 1941 — 1945 років. Для них Радянський Союз — такий же поневолювач, як і Німеччина. Для них УПА — єдина сила, яка представляла інтереси українського народу в ході війни. для них радянські воєначальники і полководці — злочинці і „криваві м’ясники“. Для них нацистський режим — не очевидно зло, а радянські воїни — не очевидно переможці. Ціла індустрія пропаганди працює сьогодні на то, щоб знеславити Подвиг нашого народу. Вершина цинізму — це заяви про те, що справжніми переможцями у війні були американські і британські солдати, а радянські воїни — це так собі, непорозуміння. І ці заяви сьогодні звучать відкрито, з вуст політиків, журналістів, політичних експертів!” — йдеться в повідомленні.

Крім цього, як заявив нардеп, 9 травня не можна зводити до того, щоб просто формально демонструвати свою повагу до ветеранів, що лишилися в живих — яких сьогодні залишилося дуже мало.

“9 травня — це, в першу чергу, День нашої подяки за ту Перемогу, яка дала шанс нам, нині сущим, на саме життя, на право насолоджуватися цим життям і продовжувати її — в своїх дітях і онуках. Це день нашого подяки тим, хто віддав свої життя за те, щоб ми сьогодні могли жити. Це день, коли світло переміг темряву. Він не може бути Днем скорботи”, — додав Вадим Новинський.

Він акцентував на тому, що цей день не може бути Днем примирення. Він може бути тільки Днем Перемоги — світлим, радісним, чистим, надихаючим на нові перемоги святом. І він може бути тільки 9 травня — адже саме 9 травня 1945 року о 1:00 годині за московським часом (актуальному в той час і для Києва, і для всієї України) нацистська Німеччина остаточно капітулювала.

“Прогинаючись під модні західні віяння та традиції, намагаючись сподобатися заокеанським „партнерам“, ми вихолощуємо свою історію і зраджуємо своїх предків. Ми і так відмовилися від багатьох чинників позитивного в своєму минулому. Але Велика Перемога — це те, що вимагає захисту від бажаючих спаплюжити її , очорнити і перекрутити. Сьогодні ми повинні захистити Перемогу і Переможців — пам’ять про них, правду про них — від тих, хто, розпродаючи свою країну, готові продати і її історію. Це — наш обов’язок. З Днем Перемоги у Великій Вітчизняній війні, друзі!” - підсумував політик.

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