Новинский считает, что Президент усилил давление на УПЦ МП
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Президент Порошенко усиливает наступление на Украинскую православную церковь. Так считает глава фракции Оппозиционного блока Вадим Новинский, об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Сегодня, в 8 утра, СБУ и прокуратура, при поддержке спецназа, начали обыски в загородном подсобном хозяйстве Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Оказывается давление на наместника Лавры митрополита Павла", - написал Новинский.
По его словам, владыка Павел не единственный, кто сейчас подвергается преследованиям.
“Последние недели мы наблюдаем беспрецедентное давление правоохранителей на представителей священноначалия и священства нашей Матери Церкви — с одной целью — совершить предательство и перейти из канонической Украинской Православной Церкви в создаваемую администрацией президента, так называемую „церковь Порошенко“ ЕПУПЦ. Ведутся „разговоры“, заводятся дела. Я уверен, что все эти дела полностью развалятся еще на досудебной стадии, как и сотни, если не тысячи других сфабрикованных властью дел против людей неудобных власти и людей оппонирующих власти”, — пишет политик.
Но, по мнению Новинского, такими персональными атаками власть не ограничивается. Так отмечает он, по требованию Министерства культуры, уже несколько дней как начата опись имущества Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.
“Позавчера на своем заседании правительство Украины приняло беспрецедентное по степени беззакония решение — отобрать у Украинской Православной Церкви и братии Почаевской Свято-Успенской Лавры комплекс храмовых сооружений — Троицкий и Успенский соборы, монастырские кельи, Архиерейский дом, колокольню и надвратный корпус. То есть практически всю Лавру. Кабинет министров ссылается на такое же незаконное решение Министерства юстиции, неделей ранее, 23 ноября отменившее в одностороннем порядке перерегистрацию права пользования УПЦ комплексом сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры из-за якобы ошибок прежнего регистратора. Становится понятно, что задуманное и, к счастью, лишь частично реализованное, военное положение одной из своих целью может иметь беспроблемный захват храмов и имущества УПЦ, вплоть до захвата Лавр, Почаевской и Печерской?” — считает Новинский.