Новинский считает, что Президент усилил давление на УПЦ МП

"Сьогодні, о 8 ранку, СБУ і прокуратура, за підтримки спецназу, почали обшуки в заміському підсобному господарстві Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври. Чиниться тиск на намісника Лаври митрополита Павла ", - написав Новинський.

За його словами, владика Павло не єдиний, хто зараз зазнає переслідувань.

"Останні тижні ми спостерігаємо безпрецедентний тиск правоохоронців на представників священноначалія та священства нашої Матері Церкви - з однією метою - зробити зрадництво і перейти з канонічної Української Православної Церкви в створювану адміністрацією президента, так звану" церква Порошенко "ЕПУПЦ. Ведуться "розмови", заводяться справи. Я впевнений, що всі ці справи повністю розваляться ще на досудовій стадії, як і сотні, якщо не тисячі інших сфабрикованих владою справ проти людей незручних влади і людей які опонують владі ", - пише політик.

Але, на думку Новинського, такими персональними атаками влада не обмежується. Так зазначає він, на вимогу Міністерства культури, вже кілька днів як розпочато опис майна Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври.

"Позавчора на своєму засіданні уряд України прийняв безпрецедентне за ступенем беззаконня рішення - відібрати в Української Православної Церкви та братії Почаївської Свято-Успенської Лаври комплекс храмових споруд - Троїцький і Успенський собори, монастирські келії, Архієрейський будинок, дзвіницю та надбрамний корпус. Тобто практично всю Лавру. Кабінет міністрів посилається на таке ж незаконне рішення Міністерства юстиції, тижнем раніше, 23 листопада відмінено в односторонньому порядку перереєстрацію права користування УПЦ комплексом споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври через нібито помилок колишнього реєстратора. Стає зрозуміло, що задумане і, на щастя, лише частково реалізоване, військовий стан однієї зі своїх метою може мати безпроблемний захоплення храмів і майна УПЦ, аж до захоплення Лавр, Почаївської та Печерської? "- вважає Новинський.