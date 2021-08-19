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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 55715 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 104779 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 153781 просмотра

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2 марта, 17:53 • 130241 просмотра

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2 марта, 17:42 • 124847 просмотра

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Новым начальником полиции Одесской области стал руководитель донецкого ГУНП Семенишин

Новым начальником полиции Одесской области стал руководитель донецкого ГУНП Семенишин

Киев  •  УНН

 • 253604 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Руководить Главным управлением Национальной полиции Одесской области отныне будет генерал Николай Семенишин. По информации УНН приказ о его назначении уже подписан.

До этого ГУНП Одесской области возглавлял генерал Олег Бех, который подал в отставку.

Кто такой Николай Семенишин

Николай Семенишин родился 25 ноября 1969 года в Хмельницкой области. После службы в армии начал службу в органах внутренних дел в 1990 году милиционером взвода патрульно-постовой службы в Каменце-Подольском. Впоследствии работал в подразделениях уголовного розыска и на руководящих должностях в органах милиции Хмельницкой, Тернопольской областей.

В 2011 году вышел на пенсию по выслуге лет. Работал заместителем председателя правления ОАО "СУППР" в Киеве. В 2012 году стал директором компании.

После Революции Достоинства вернулся в органы. Возглавил УМВД в Ивано-Франковской области. В 2015 -2017 годах - начальник ГУПМ в Хмельницкой области.

С сентября 2017 - начальник ГУНП в Донецкой области.

Кандидат юридических наук. Был советником главы Нацполиции.

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