Новым начальником полиции Одесской области стал руководитель донецкого ГУНП Семенишин
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Руководить Главным управлением Национальной полиции Одесской области отныне будет генерал Николай Семенишин. По информации УНН приказ о его назначении уже подписан.
До этого ГУНП Одесской области возглавлял генерал Олег Бех, который подал в отставку.
Кто такой Николай Семенишин
Николай Семенишин родился 25 ноября 1969 года в Хмельницкой области. После службы в армии начал службу в органах внутренних дел в 1990 году милиционером взвода патрульно-постовой службы в Каменце-Подольском. Впоследствии работал в подразделениях уголовного розыска и на руководящих должностях в органах милиции Хмельницкой, Тернопольской областей.
В 2011 году вышел на пенсию по выслуге лет. Работал заместителем председателя правления ОАО "СУППР" в Киеве. В 2012 году стал директором компании.
После Революции Достоинства вернулся в органы. Возглавил УМВД в Ивано-Франковской области. В 2015 -2017 годах - начальник ГУПМ в Хмельницкой области.
С сентября 2017 - начальник ГУНП в Донецкой области.
Кандидат юридических наук. Был советником главы Нацполиции.