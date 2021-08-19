Новим начальником поліції Одеської області став керівник донецького ГУНП Семенишин

До цього ГУНП Одеської області очолював генерал Олег Бех, який подав у відставку.

Хто такий Микола Семенишин

Микола Семенишин народився 25 листопада 1969 року в Хмельницькій області. Після служби в армії розпочав службу в органах внутрішніх справ в 1990 році міліціонером взводу патрульно-постової служби в Кам’янці-Подільському. Згодом працював в підрозділах карного розшуку і на керівних посадах в органах міліції Хмельницької, Тернопільської областей.

У 2011 році вийшов на пенсію за вислугою років. Працював заступником голови правління ПАТ “СУППР” в Києві. У 2012 році став директором компанії.

Після Революції Гідності повернувся в органи. Очолив УМВС в Івано-Франківській області. У 2015 −2017 роках — начальник ГУПМ в Хмельницькій області.

З вересня 2017 року — начальник ГУНП в Донецькій області.

Кандидат юридичних наук. Був радником голови Нацполіції.