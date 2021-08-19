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17 березня, 19:38 • 105409 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 138193 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 198725 перегляди

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17 березня, 13:49 • 164891 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 161798 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

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17 березня, 09:17 • 182456 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 151285 перегляди

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17 березня, 05:23 • 159599 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

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Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221970 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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Новим начальником поліції Одеської області став керівник донецького ГУНП Семенишин

Київ • УНН

 • 253619 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Керувати Головним управлінням Національної поліції Одеської області відтепер буде генерал Микола Семенишин. За інформацією УНН наказ про його призначення вже підписаний.

До цього ГУНП Одеської області очолював генерал Олег Бех, який подав у відставку.

Хто такий Микола Семенишин

Микола Семенишин народився 25 листопада 1969 року в Хмельницькій області. Після служби в армії розпочав службу в органах внутрішніх справ в 1990 році міліціонером взводу патрульно-постової служби в Кам’янці-Подільському. Згодом працював в підрозділах карного розшуку і на керівних посадах в органах міліції Хмельницької, Тернопільської областей.
У 2011 році вийшов на пенсію за вислугою років. Працював заступником голови правління ПАТ “СУППР” в Києві. У 2012 році став директором компанії.

Після Революції Гідності повернувся в органи. Очолив УМВС в Івано-Франківській області. У 2015 −2017 роках — начальник ГУПМ в Хмельницькій області.

З вересня 2017 року — начальник ГУНП в Донецькій області.

Кандидат юридичних наук. Був радником голови Нацполіції.

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