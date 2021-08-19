Новим начальником поліції Одеської області став керівник донецького ГУНП Семенишин
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Керувати Головним управлінням Національної поліції Одеської області відтепер буде генерал Микола Семенишин. За інформацією УНН наказ про його призначення вже підписаний.
До цього ГУНП Одеської області очолював генерал Олег Бех, який подав у відставку.
Хто такий Микола Семенишин
Микола Семенишин народився 25 листопада 1969 року в Хмельницькій області. Після служби в армії розпочав службу в органах внутрішніх справ в 1990 році міліціонером взводу патрульно-постової служби в Кам’янці-Подільському. Згодом працював в підрозділах карного розшуку і на керівних посадах в органах міліції Хмельницької, Тернопільської областей.
У 2011 році вийшов на пенсію за вислугою років. Працював заступником голови правління ПАТ “СУППР” в Києві. У 2012 році став директором компанії.
Після Революції Гідності повернувся в органи. Очолив УМВС в Івано-Франківській області. У 2015 −2017 роках — начальник ГУПМ в Хмельницькій області.
З вересня 2017 року — начальник ГУНП в Донецькій області.
Кандидат юридичних наук. Був радником голови Нацполіції.