Новым начальником ГУ ЧП в Одесской области стал Д.Головин

"Дмитрий Головин - опытный специалист, имеющий опыт оперативной работы в регионах нашей страны, последняя должность, которую он возглавлял - это Департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины. Я считаю, что он обладает обстановкой, сложившейся в Одесской области и способен в короткий срок организовать работу всех служб ", - отметил С.Яровой.

Отмечено, что Д.Головин проходит службу в органах внутренних дел с ноября 1996 года. За это время он возглавлял уголовный блок полиции Киевской области и выполнял обязанности начальника полиции Киевщины, а также занимал различные должности в полиции Одесского региона.

Напомним, что 7 ноября, Генерал полиции Гиорги Лорткипанидзе заявил о том, что больше не будет возглавлять ГУ ЧП в Одесской области. По словам М.Саакашвили Г.Лорткипанидзе был первым в Украине начальником полиции, который не брал взяток.