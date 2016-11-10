Новым начальником ГУ ЧП в Одесской области стал Д.Головин
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Нового начальника Главного управления Нацполиции Одесской области представили заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой и первый заместитель Председателя Национальной полиции Украины Вадим Троян, им стал генерал полиции третьего ранга Дмитрий Головин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Дмитрий Головин - опытный специалист, имеющий опыт оперативной работы в регионах нашей страны, последняя должность, которую он возглавлял - это Департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины. Я считаю, что он обладает обстановкой, сложившейся в Одесской области и способен в короткий срок организовать работу всех служб ", - отметил С.Яровой.
Отмечено, что Д.Головин проходит службу в органах внутренних дел с ноября 1996 года. За это время он возглавлял уголовный блок полиции Киевской области и выполнял обязанности начальника полиции Киевщины, а также занимал различные должности в полиции Одесского региона.
Напомним, что 7 ноября, Генерал полиции Гиорги Лорткипанидзе заявил о том, что больше не будет возглавлять ГУ ЧП в Одесской области. По словам М.Саакашвили Г.Лорткипанидзе был первым в Украине начальником полиции, который не брал взяток.