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Новим начальником ГУ НП в Одеській області став Д.Головін

Новим начальником ГУ НП в Одеській області став Д.Головін

Київ • УНН

 • 9952 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Нового начальника Головного управління Нацполіції Одеської області представили заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий та перший заступник Голови Національної поліції України Вадим Троян, ним став генерал поліції третього рангу Дмитро Головін. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу відомства.

“Дмитро Головін — досвідчений фахівець, який має досвід оперативної роботи в регіонах нашої держави, остання посада, яку він очолював — це Департамент карного розшуку Національної поліції України. Я вважаю, що він володіє обстановкою, яка склалася в Одеській області та спроможний в короткий термін організувати роботу всіх служб,” — зазначив С.Яровий.

Зазначено, що Д.Головін проходить службу в органах внутрішніх справ з листопада 1996 року. За цей час він очолював кримінальний блок поліції Київської області та виконував обов’язки начальника поліції Київщини, а також займав різні посади в поліції Одеського регіону.

Нагадаємо, що, 7 листопада, Генерал поліції Гіоргі Лорткіпанідзе заявив про те, що більше не очолюватиме ГУ НП в Одеській області. За словами М.Саакашвілі Г.Лорткіпанідзе був першим в Україні начальником поліції, який не брав хабарів.

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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