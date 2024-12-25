Новый глава МИД Сирии предупредил Иран о последствиях вмешательства в страну
Киев • УНН
Асаад Хасан аль-Шибани призвал Иран уважать суверенитет Сирии и не распространять хаос. Это ответ на заявления иранского лидера Али Хаменеи в отношении сирийской молодежи.
Новоназначенный министр иностранных дел Сирии Асаад Хасан аль-Шибани во вторник призвал Иран не распространять хаос в Сирии, а уважать волю сирийского народа и суверенитет страны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
В своей заметке на X, Шибани написал: "Иран должен уважать волю сирийского народа, суверенитет и безопасность страны. Мы предостерегаем их от распространения хаоса в Сирии и возлагаем на них ответственность за последствия последних высказываний".
Он не уточнил, о каких именно высказываниях идет речь.
В телевизионной речи в воскресенье Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал сирийскую молодежь "с твердой решимостью противостоять тем, кто организовал и вызвал эту опасность".
"Мы предполагаем, что в Сирии также появится сильная и благородная группа, потому что сегодня сирийской молодежи нечего терять. Их школы, университеты, дома и улицы являются опасными", - сказал Али Хаменеи.
Дополнение
Повстанцы, свергнувшие режим Башара Асада, стремятся как можно быстрее упорядочить политическую жизнь страны. Правящее Главное командование назначило министра иностранных дел, им стал Асаад Хасан аль-Шибани. В то же время министерство обороны возглавит инженер со специализацией в области сельского хозяйства Мархаф Абу Касра.
Иран поддерживает россию в войне против Украины, но в то же время разочарован тем, что москва не смогла эффективно помочь ему в Сирии, Ливане и Йемене. Более того, российский диктатор владимир путин обвинил Иран в провалах в Сирии, что только осложнило отношения между странами. Союз между двумя государствами будет оставаться ситуативным и будет держаться исключительно на временных выгодах для обоих.