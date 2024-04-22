Новый депозит от ПУМБ - повышенные проценты и возможность получить 15 тыс. грн.

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
  •  125649 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

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Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  200473 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  314728 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  169465 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  129872 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  101397 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  102933 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  207499 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  237322 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

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16 апреля 2024, 16:44  •  233419 просмотра

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Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  445181 просмотра

Новый депозит от ПУМБ - повышенные проценты и возможность получить 15 тыс. грн

Новый депозит от ПУМБ - повышенные проценты и возможность получить 15 тыс. грн.

Новости Бизнеса •   •  3649 просмотра
Новый депозит от ПУМБ - повышенные проценты и возможность получить 15 тыс. грн

Военные расходы во всем мире растут до рекордных 2443 миллиардов долларов - SIPRI

В 2023 году мировые военные расходы достигли рекордного уровня в $2 443 млрд, причем США, Китай и Россия были крупнейшими расхододателями, что обусловлено агрессией РФ против Украины и другими вооруженными конфликтами во всем мире.

Война •   •  9877 просмотра
Военные расходы во всем мире растут до рекордных 2443 миллиардов долларов - SIPRI

В российском воронеже сообщают о масштабном пожаре на электромеханическом заводе

На электромеханическом заводе "элмаш" в воронеже в рф произошел крупный пожар на площади 3000 квадратных метров, информации о жертвах пока нет.

Новости Мира •   •  8723 просмотра
В российском воронеже сообщают о масштабном пожаре на электромеханическом заводе

Поддержка иммунитета в весенне-летний период с помощью гомеопатии

Гомеопатия может безопасно укрепить иммунитет, предотвратить сезонные заболевания и повысить адаптационные возможности организма весной и летом.

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Поддержка иммунитета в весенне-летний период с помощью гомеопатии

Доступ к качественной украинской литературе: в деоккупированном селе в Киевской области отремонтируют помещение библиотеки

В деоккупированном селе в Киевской области отремонтируют помещение библиотеки.

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Доступ к качественной украинской литературе: в деоккупированном селе в Киевской области отремонтируют помещение библиотеки

Синоптики прогнозируют дождливое начало недели: где брать зонт

В Украине начало недели ожидается дождливым, с грозами и порывами ветра, температура воздуха будет колебаться в пределах 1-21°C в зависимости от региона, на западе ночью заморозки.

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Синоптики прогнозируют дождливое начало недели: где брать зонт

Угрозы наступления на Киев нет - глава ГУР

Угрозы нового российского наступления на Киев нет, уверяет руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины.

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Угрозы наступления на Киев нет - глава ГУР

SIPRI оценил влияние военной помощи Украине на разрыв в расходах с россией

В 2023 году военные расходы Украины вместе с полученной военной помощью составляли около 91% от военных расходов России в размере $109 млрд, оценивают в SIPRI.

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SIPRI оценил влияние военной помощи Украине на разрыв в расходах с россией

Курс валют на 22 апреля: доллар вырос на 18 копеек

Национальный банк Украины девальвировал гривну на 18 копеек, установив официальный курс доллара на уровне 39,7879 UAH/USD.

Экономика •   •  9175 просмотра
Курс валют на 22 апреля: доллар вырос на 18 копеек

Буданов: россия накопила морской компонент ракет

россия накопила морской компонент ракет и тактического ракетного вооружения, но пока не применяет его активно, считает руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины.

Война •   •  12503 просмотра
Буданов: россия накопила морской компонент ракет