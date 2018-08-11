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Новые санкции США против России могут принять в качестве поправок в госбюджет

Киев • УНН

 • 15103 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Новые санкции Конгресса США в отношении России могут быть приняты не отдельным законопроектом, а в качестве поправок в бюджет на 2019 финансовый год или другое законодательное решение. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters, передает УНН.

Новые санкции США против России могут принять в качестве поправок в госбюджет

Агентство ссылается на помощников членов Конгресса, которые считают, что лишь некоторые положения законопроекта о санкциях могут быть включены в качестве поправок к другим законопроектам, таким как бюджет на 2019 год, который американские власти должны принять до 30 сентября, чтобы не допустить остановки работы правительства. Они также выразили мнение, что не все положения законопроекта будут в итоге приняты.

Сенаторы США 2 августа внесли в Конгресс законопроект, который ужесточает антироссийские ограничительные меры. В частности, документ предусматривает “ужесточение санкций в отношении энергетического и финансового секторов России”, ее “олигархов и государственных предприятий”, применение “санкций в отношении российского суверенного долга”. Также речь идет о “запрете на выдачу лицензий американским гражданам на участие в деятельности, связанной с определенными проектами по добыче нефти в Российской Федерации”.

Как сообщал УНН, Турция ответит на новые пошлины США на сталь и алюминий.

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