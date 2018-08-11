Нові санкції США проти Росії можуть прийняти в якості поправок до держбюджету
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Нові санкції Конгресу США щодо Росії можуть бути прийняті не окремим законопроектом, а в якості поправок до бюджету на 2019 фінансовий рік або інше законодавче рішення. Про це в п’ятницю повідомило агентство Reuters, передає УНН.
Агентство посилається на помічників членів Конгресу, які вважають, що лише деякі положення законопроекту про санкції можуть бути включені в якості поправок до інших законопроектів, таким як бюджет на 2019 рік, який американська влада повинна прийняти до 30 вересня, щоб не допустити зупинки роботи уряду. Вони також висловили думку, що не всі положення законопроекту будуть в підсумку прийняті.
Сенатори США 2 серпня внесли в Конгрес законопроект, який посилює антиросійські обмежувальні заходи. Зокрема, документ передбачає “посилення санкцій відносно енергетичного і фінансового секторів Росії”, її “олігархів і державних підприємств”, застосування “санкцій відносно російського суверенного боргу”. Також мова йде про “заборону на видачу ліцензій американським громадянам на участь в діяльності, пов’язаної з певними проектами з видобутку нафти в Російській Федерації”.
Як повідомляв УНН, Туреччина відповість на нові мита США на сталь і алюміній.