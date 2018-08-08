Новые санкции США признать Россию спонсором терроризма и сдержать Трампа - СМИ

Текст документа начинается с обращений к президенту Трампу, которого призывают поддержать усилия по противодействию вмешательству "со стороны правительства России или других иностранных игроков в деятельность госучреждений США, а также в демократические процессы в стране". Второе пожелание - "публично призвать правительство России вернуть Крым под контроль правительства Украины, а также призвать отказаться от поддержки насилия на востоке Украины со стороны сепаратистов". В этом пункте речь также идет об "оккупации и поддержке сепаратистов" на территориях Грузии и Молдовы.

По информации издания, законопроект предусматривает объединение всех антироссийских санкций, которые были введены отдельными актами. Для координации этого процесса в правительстве США предлагается ввести "санкционный координационный офис".

В экономической части проекта наиболее важным требованием значится запрет на осуществление операций в США, а также замораживание активов, семи российских банковских структур, которые уже находятся в режиме санкций, в частности "Сбербанка", "ВТБ", "ВЭБ" и "Промсвязьбанка".

В "персональной" части санкций проекта главная идея - заставить Трампа более эффективно выполнять акт CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) - федеральный закон США, который накладывает дополнительные санкции на Иран, Северную Корею и Россию. В этом плане сенаторы предлагают сократить сроки отчетов по выполнению санкций в течение 60 дней после принятия законопроекта обновить "кремлевский список", а также начать практическую работу по поиску активов и личных состояний в мире Владимира Путина.

Документ также содержит целый механизм, призванный помешать Дональду Трампу вывести США из НАТО.

Как сообщал УНН, документ был внесен республиканцами в конгресс 2 августа.