Нові санкції США мають визнати Росію спонсором тероризму і вгамувати Трампа – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Законопроект про нові санкції проти Росії, підготовлений республіканцями Ліндсі Гремом, Бобом Менендесом, Корі Гарднером і Беном Кардіним, стосується не лише Росії, а й президента США Дональда Трампа. Про це пише видання "Комерсант" з посиланням на відповідний документ, який має в розпорядженні, передає УНН.
Текст документу починається зі звернень до президента Трампа, якого закликають підтримати зусилля з протидії втручанню “з боку уряду Росії або інших іноземних гравців в діяльність держустанов США, а також в демократичні процеси в країні”. Друге побажання — “публічно закликати уряд Росії повернути Крим під контроль уряду України, а також закликати відмовитися від підтримки насильства на сході України з боку сепаратистів”. У цьому пункті мова також йде про “окупацію і підтримці сепаратистів” на територіях Грузії і Молдови.
За інформацією видання, законопроект передбачає об’єднання всіх антиросійських санкцій, що були введені окремими актами. Для координації цього процесу в уряді США пропонується ввести “санкційний координаційний офіс”.
В економічній частині проекту найбільш важливою вимогою значиться заборона на здійснення операцій в США, а також заморожування активів, семи російських банківських структур, які вже перебувають в режимі санкцій, зокрема “Сбербанка”, “ВТБ”, “ВЭБ” і “Промсвязьбанка”.
У “персональній” частині санкцій проекту головна ідея — змусити Трампа більш ефективно виконувати акт CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act) — федеральний закон США, який накладає додаткові санкції на Іран, Північну Корею і Росію. У цьому плані сенатори пропонують скоротити терміни звітів щодо виконання санкцій, протягом 60 днів після прийняття законопроекту оновити “кремлівський список”, а також розпочати практичну роботу з пошуку активів і особистих статків у світі Володимира Путіна.
Документ також містить цілий механізм, покликаний перешкодити Дональду Трампу вивести США з НАТО.
Як повідомляв УНН, документ був внесений республіканцями до конгресу 2 серпня.