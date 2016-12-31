Новая Зеландия встретила Новый год
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Новая Зеландия в 13.00 по киевскому времени встретила Новый год, передает УНН.
В Окленде приход Нового 2017 года ознаменовался мощным фейерверком.
Люди, которые собрались в центре города, громко скандировали обратный отсчет последних 10 секунд.
Первыми Новый год в мире встретили жители острова Киритимати, которые входят в состав островов Рождества (Республика Кирибати), а также жители города Нукуалофа (столица Королевства Тонга). Оба места находятся в Океании.