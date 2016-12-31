Нова Зеландія зустріла Новий рік

В Окленді прихід Нового 2017-го року ознаменувався потужним феєрверком.

Люди, які зібрались у центрі міста, голосно скандували зворотній відлік останніх 10 секунд.

Першими Новий рік у світі зустріли мешканці острова Кірітіматі, які входять до складу островів Різдва (Республіка Кірібаті), а також жителі міста Нукуалофа (столиця Королівства Тонга). Обидва місця знаходяться в Океанії.