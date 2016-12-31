Нова Зеландія зустріла Новий рік
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Нова Зеландія о 13.00 за київським часом зустріла Новий рік, передає УНН.
В Окленді прихід Нового 2017-го року ознаменувався потужним феєрверком.
Люди, які зібрались у центрі міста, голосно скандували зворотній відлік останніх 10 секунд.
Першими Новий рік у світі зустріли мешканці острова Кірітіматі, які входять до складу островів Різдва (Республіка Кірібаті), а також жителі міста Нукуалофа (столиця Королівства Тонга). Обидва місця знаходяться в Океанії.