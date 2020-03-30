“Новая почта” за 4 дня бесплатно развезет по областям 120 тонн медицинских товаров

В координации с Офисом Президента “Новая почта” доставит в больницы 24 областей и города Киева крупную партию средств индивидуальной защиты и медицинских приборов. Медики получат более 6 млн пар защитных перчаток, 7,5 тыс. шапочек, 14 тыс. пар бахил, 19,5 тыс. термометров, более 3,6 тыс. пульсоксиметрических датчиков для детей и взрослых, около 5 тыс. вирусо-бактериальных фильтров и прочее. В общей сложности больницам направлено 6,5 млн единиц медицинских товаров.

По словам руководства компании, доставка будет выполнена в течение пяти дней — с 26 по 30 марта. Первые почтовые машины уже отправились в путь. Компания задействовала 6 фур, каждая из которых привезла по 20 тонн груза на сортировочные терминалы, после чего посылки направят во все области Украины. Доставка груза будет выполнена бесплатно.

“Как и в 2014 году каждый украинский бизнес просто обязан сделать все, что в его силах, чтобы защитить Украину от страшной угрозы. Мы сделаем то, что умеем лучше всего — быстро и качественно доставим рекордную партию медицинских товаров в больницы по всей Украине. Компания выполнит это бесплатно, соблюдая все наши стандарты по скорости. Несмотря на все сложности, наша логистика и инфраструктура работают надежно и безопасно, жители Украины и украинский бизнес могут рассчитывать на „Новую почту“!” — заявил соучредитель компании “Новая почта” Вячеслав Климов.