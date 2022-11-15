Новая волна ударов: в Киеве и Одессе слышали взрывы

Детали

Информация о взрывах в Одессе и Киеве появилась с разницей менее 10 минут.

Также сообщают и о звуках взрывов Николаевской области.

В настоящее время о возможных ударах сообщают соцсети. Ни городские, ни областные власти информацию о новой волне ударов не комментировали.

Добавим

Как сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сегодня российские оккупанты выпустили по Украине около 100 ракет, превзойдя ракетную атаку 10 октября, когда было 84 ракеты.