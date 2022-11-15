Нова хвиля ударів: в Києві та Одесі чули вибухи

Деталі

Інформація про вибухи в Одесі та Києві з'явилась з різницею менше ніж 10 хвилин.

Також повідомляють і про звуки вибухів на Миколаївщині.

Наразі про можливі удари повідомляють соцмережі. Ні міська, ні обласна влада інформацію про нову хвилю ударів не коментувала.

Додамо

Як повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, сьогодні російські окупанти випустили по Україні близько 100 ракет, перевершивши ракетну атаку 10 жовтня, коли було 84 ракети.