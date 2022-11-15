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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 60268 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Нова хвиля ударів: в Києві та Одесі чули вибухи

Нова хвиля ударів: в Києві та Одесі чули вибухи

Київ • УНН

 • 1141460 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Києві та Одесі пролунали вибухи, передає УНН із посиланням на повідомлення соцмереж та Telegram-каналів.

Деталі

Інформація про вибухи в Одесі та Києві з'явилась з різницею менше ніж 10 хвилин.

Також повідомляють і про звуки вибухів на Миколаївщині.

Наразі про можливі удари повідомляють соцмережі. Ні міська, ні обласна влада інформацію про нову хвилю ударів не коментувала.

Додамо

Як повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, сьогодні російські окупанти випустили по Україні близько 100 ракет, перевершивши ракетну атаку 10 жовтня, коли було 84 ракети.

Українські Національні Новини

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