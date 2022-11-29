Норвегия судит близкого соратника кремля за нарушение запрета на дроны

Норвегия, которая не входит в состав ЕС, запретила российским самолетам и беспилотникам летать над своей территорией после вторжения Москвы в Украину.

Страна, которая в настоящее время является основным поставщиком природного газа в Европу, находится в состоянии повышенной готовности, поскольку за последние несколько недель наряду со стратегическими объектами, включая нефтяные и газовые платформы, были замечены таинственные беспилотные летательные аппараты.

Детали

Сын бывшего близкого соратника путина, 47-летний Андрей Якунин не признал себя виновным. Его обвиняют в полетах дронов над архипелагом Шпицбергеном в Арктике во время путешествия его яхтой Firebird прошлым летом.

«Мы ни в коем случае не будем заявлять, что подсудимый занимался какой-то формой шпионажа или что он действовал от имени российской разведки», – заявила прокурор Кристин Роне в своем вступительном слове, сообщает газета Verdens Gang.

«Доказательств этому нет. Но мы считаем, что правила должны применяться и в таком случае», – добавила она.

Андрей Якунин, которого описывают как любителя природы и экстремальных видов спорта, признался, что руководил дроном, чтобы документировать свою поездку на Шпицберген – об этом свидетельствуют изъятые фото и видео – но он отверг обвинения против себя.

Его адвокаты указали на его британское гражданство, которое их клиент получил в 2015 году.

По словам адвоката, Якунин, богатый бизнесмен, уехавший из Санкт-Петербурга в 2008 году и обосновавшийся в Италии, имел лишь «маргинальные» связи со своей страной.

Судебное дело привлекло к себе внимание родственными связями подсудимого с кремлем.

Отца обвиняемого Владимира Якунина иногда называют доверенным лицом путина, что привело к тому, что несколько стран внесли его в списки санкций.

Дополнение

За последние недели в Норвегии арестовали около дюжины россиян за нарушение запрета на полеты или запрет на фотографирование объектов, которые считаются секретными, поскольку страна усилила меры безопасности вокруг стратегической инфраструктуры.

Один из них, гражданин россии, на прошлой неделе был приговорен к 90 суткам ареста за «неоднократные» полеты беспилотника на юге страны.

Другой, арестованный с двумя дронами и тремя российскими и израильскими паспортами, во вторник был приговорен к 120 суткам тюремного заключения, сообщают норвежские СМИ.

Аресты также разозлили Москву, которая считает их «политически мотивированными».

В понедельник посла Норвегии вызвали в мид россии, призвав Осло прекратить преследование «российских граждан по национальному признаку».