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Норвегія судить близького соратника кремля за порушення заборони на дрони

Норвегія судить близького соратника кремля за порушення заборони на дрони

Київ • УНН

 • 914941 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Суд в Норвегії проводить процес над росіянином, якого звинувачують у порушенні заборони на польоти дронів у скандинавській країні. Про це УНН інформує посилаючись на AFP.

Норвегія, яка не входить до складу ЄС, заборонила російським літакам та безпілотникам літати над своєю територією після вторгнення Москви до України.

Країна, яка в даний час є основним постачальником природного газу до Європи, перебуває у стані підвищеної готовності, оскільки за останні кілька тижнів поряд зі стратегічними об'єктами, включаючи нафтові та газові платформи було помічено таємничі безпілотні літальні апарати.

Деталі

Син колишнього близького соратника путіна, 47-річний Андрій Якунін не визнав себе винним. Його звинувачують у польотах дронів над архіпелагом Шпіцберген в Арктиці під час подорожі його яхтою Firebird минулого літа.

«Ми в жодному разі не заявлятимемо, що підсудний займався якоюсь формою шпигунства або що він діяв від імені російської розвідки», - заявила прокурор Крістін Роне у своєму вступному слові, повідомляє газета Verdens Gang.

«Доказів цьому немає. Але ми вважаємо, що правила мають застосовуватись і в такому разі», - додала вона.

Андрій Якунін, якого описують як любителя природи та екстремальних видів спорту, зізнався, що керував дроном, щоб документувати свою поїздку на Шпіцберген - про це свідчать вилучені фото та відео - але він відкинув звинувачення проти себе.

Його адвокати вказали на його британське громадянство, яке їхній клієнт отримав у 2015 році.

За словами адвоката, Якунін, багатий бізнесмен, який виїхав із Санкт-Петербурга в 2008 році і влаштувався в Італії, мав лише «маргінальні» зв'язки зі своєю країною.

Судова справа привернула до себе увагу родинними зв'язками підсудного з кремлем.

Батька обвинуваченого, Володимира Якуніна іноді називають довіреною особою путіна, що призвело до того, що кілька країн внесли його до списків санкцій.

Доповнення

За останні тижні в Норвегії заарештували близько дюжини росіян за порушення заборони на польоти або заборону фотографування об'єктів, які вважаються секретними, оскільки країна посилила заходи безпеки навколо стратегічної інфраструктури.

Одного з них, громадянина росії, минулого тижня було засуджено до 90 діб арешту за «неодноразові» польоти безпілотника на півдні країни.

Інший, заарештований із двома дронами та трьома російськими та ізраїльськими паспортами, у вівторок був засуджений до 120 діб тюремного ув'язнення, повідомляють норвезькі ЗМІ.

Арешти також розлютили Москву, яка вважає їх «політично вмотивованими».

У понеділок посла Норвегії викликали в мзс росії, яке закликало Осло припинити переслідування «російських громадян за національною ознакою».

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