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Норвегия передала Украине военно-медицинские автобусы

Норвегия передала Украине военно-медицинские автобусы

Киев • УНН

 • 849266 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Норвегия передала Украине пять военных автобусов скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Североатлантического альянса, информирует УНН.

Детали

Пожертвование стоимостью в три миллиона евро координируется  Евроатлантический координационный центр НАТО по реагированию на катастрофы (EADRCC) через финансовое соглашение Киева с Норвегией. Центр будет определять требования к автобусам скорой помощи и будет способствовать доставке медицинской помощи Министерству обороны Украины.

Цитата

«Это гуманитарное пожертвование является частью беспрецедентной поддержки, которую оказывают члены НАТО, поскольку Украина продолжает противодействовать агрессивной войне рф», - говорится в сообщении.

Выступая после рабочей сессии министров иностранных дел НАТО в Бухаресте во вторник, 29 ноября, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что страны Альянса будут продолжать поддерживать Украину.

Справка 

Евроатлантический координационный центр реагирования на природные бедствия и катастрофы – орган НАТО для осуществления координации сил и средств помощи в случае природных и катастроф на территории стран-членов НАТО и стран-партнеров.

Созданный в 1998 году под эгидой Совета Евроатлантического партнерства как один из двух важнейших компонентов политики Совета в сфере практического сотрудничества в области оказания международной помощи в случае природных бедствий и катастроф.

Дополнение

Норвегия анонсировала выделение 14,5 млн евро (150 млн норвежских крон) на финансирование тренировочной миссии ЕС для украинских военнослужащих.

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