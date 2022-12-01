Норвегия передала Украине военно-медицинские автобусы

Детали



Пожертвование стоимостью в три миллиона евро координируется Евроатлантический координационный центр НАТО по реагированию на катастрофы (EADRCC) через финансовое соглашение Киева с Норвегией. Центр будет определять требования к автобусам скорой помощи и будет способствовать доставке медицинской помощи Министерству обороны Украины.



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«Это гуманитарное пожертвование является частью беспрецедентной поддержки, которую оказывают члены НАТО, поскольку Украина продолжает противодействовать агрессивной войне рф», - говорится в сообщении.

Выступая после рабочей сессии министров иностранных дел НАТО в Бухаресте во вторник, 29 ноября, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что страны Альянса будут продолжать поддерживать Украину.

Справка

Евроатлантический координационный центр реагирования на природные бедствия и катастрофы – орган НАТО для осуществления координации сил и средств помощи в случае природных и катастроф на территории стран-членов НАТО и стран-партнеров.

Созданный в 1998 году под эгидой Совета Евроатлантического партнерства как один из двух важнейших компонентов политики Совета в сфере практического сотрудничества в области оказания международной помощи в случае природных бедствий и катастроф.

Дополнение

Норвегия анонсировала выделение 14,5 млн евро (150 млн норвежских крон) на финансирование тренировочной миссии ЕС для украинских военнослужащих.