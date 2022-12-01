Норвегія передала Україні військово-медичні автобуси
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Норвегія передала Україні п’ять військових автобусів швидкої допомоги. Про це повідомляє пресслужба Північноатлантичного альянсу, інформує УНН.
Деталі
Пожертвування вартістю три мільйони євро координується Євроатлантичний координаційний центр НАТО з реагування на катастрофи (EADRCC) через фінансову угоду Києва з Норвегією. Центр визначатиме вимоги до автобусів швидкої допомоги та сприятиме доставці цієї медичної допомоги Міністерству оборони України.
Цитата
«Ця гуманітарна пожертва є частиною безпрецедентної підтримки, яку надають члени НАТО, оскільки Україна продовжує протидіяти агресівній війні рф», - ідеться у повідомленні.
Виступаючи після робочої сесії міністрів закордонних справ НАТО у Бухаресті у вівторок, 29 листопада, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що країни Альянсу надалі продовжуватимуть підтримувати Україну.
Довідка
Євроатлантичний координаційний центр реагування на природні лиха та катастрофи - орган НАТО для здійснення координації сил і засобів допомоги у випадку природних і катастроф на території країн-членів НАТО та країн-партнерів.
Створений у 1998 році під егідою Ради Євроатлантичного партнерства як один із двох найважливіших компонентів політики Ради у сфері практичного співробітництва в галузі надання міжнародної допомоги у випадку природних лих і катастроф.
Доповнення
Норвегія анонсувала виділення 14,5 млн євро (150 млн норвезьких крон) на фінансування тренувальної місії ЄС для українських військовослужбовців.