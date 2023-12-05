Ночью в Хмельницкой области раздавались взрывы, работала ПВО

В ночь на 5 декабря во время воздушной тревоги в Хмельницкой области работали силы ПВО. Об этом сообщил в фейсбуке заместитель председателя Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, передает УНН.

Детали

По его данным, сообщений о пострадавших или повреждениях инфраструктуры нет.

Воздушная тревога в области продолжалась с 00.53 до 04.01 часов.

Во время воздушной тревоги в Хмельницком районе работали силы ПВО. По состоянию на это время сообщений о пострадавших или повреждениях инфраструктуры нет. Спасибо ВСУ за оборону неба над Хмельницкой областью! говорится в сообщении.

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