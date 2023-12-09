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Ночью россияне атаковали окрестности Николаева ракетами, без жертв - Николаевская ОВА

Киев  •  УНН

09 декабрь 2023, 08:26  •  17961 просмотра

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Очаковская и Куцурубская громады в Николаевской области были обстреляны вражеской артиллерией, жертв и пострадавших нет. Город Николаев также подвергся ракетному обстрелу, обошлось без жертв.

Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о вражеских обстрелах за минувшие сутки, оккупанты атаковали из артиллерии по Очаковской и Куцурубской громадах, пишет УНН.

Вчера, 8 декабря, в 12:49 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по с. Солончаки Куцурубской громады. Также вчера, 8 декабря, в 18:10 и сегодня утром, 9 декабря, в 06:43 враг наносил артиллерийские обстрелы по г. Очаков Очаковской громады. По предварительной информации, без разрушений и пострадавших",

- написал Ким в Telegram.

Дополнение

Вчера вечером в Николаеве произошел взрыв.  

Уже сегодня глава ОВА рассказал, что окрестности города Николаев вчера оказались под вражеским ракетным ударом.

"Ночью, 8 декабря, около 22:12 город Николаев подвергся ракетному удару. Попадание произошло по открытой территории в окрестностях города. Пострадавших нет", — рассказал Виталий Ким

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Анна Онищенко

Анна Онищенко

Война
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