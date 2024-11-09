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Ночной обстрел Одессы: один человек погиб, 13 раненых

Ночной обстрел Одессы: один человек погиб, 13 раненых

Киев  •  УНН

08:11 • 230 просмотра

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В результате ночной атаки БпЛА на Одессу погиб один человек, 13 ранены, среди них двое детей. Повреждены жилые комплексы, частные дома и уничтожено не менее 10 автомобилей.

Во время ночного обстрела Одессы один человек погиб, 13 ранены, среди них 2 детей. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В прокуратуре сообщили, что в результате атаки погибла местная жительница, 13 человек получили ранения, среди них двое мальчиков 4 и 16 лет. Информация о других пострадавших уточняется.

Повреждены многоэтажки в двух жилых комплексах, частные дома, складские помещения частного предприятия и автомобили горожан, из которых по меньшей мере 10 полностью уничтожены огнем. Обзор продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается, правоохранители документируют последствия.

Напомним

Ночью 9 ноября ночью вооруженные силы рф осуществили массированную атаку с помощью БпЛА по Одессе и пригороду. Один из взрывов произошел в жилом комплексе, на месте выехали спасатели и пожарные.

ВСУ сбили 32 дрона из 51 запущенного: массированная атака на 11 областей Украины9 ноября 2024, 07:02 • 6883 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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