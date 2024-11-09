Ночной обстрел Одессы: один человек погиб, 13 раненых
Киев • УНН
В результате ночной атаки БпЛА на Одессу погиб один человек, 13 ранены, среди них двое детей. Повреждены жилые комплексы, частные дома и уничтожено не менее 10 автомобилей.
Во время ночного обстрела Одессы один человек погиб, 13 ранены, среди них 2 детей. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
В прокуратуре сообщили, что в результате атаки погибла местная жительница, 13 человек получили ранения, среди них двое мальчиков 4 и 16 лет. Информация о других пострадавших уточняется.
Повреждены многоэтажки в двух жилых комплексах, частные дома, складские помещения частного предприятия и автомобили горожан, из которых по меньшей мере 10 полностью уничтожены огнем. Обзор продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается, правоохранители документируют последствия.
Напомним
Ночью 9 ноября ночью вооруженные силы рф осуществили массированную атаку с помощью БпЛА по Одессе и пригороду. Один из взрывов произошел в жилом комплексе, на месте выехали спасатели и пожарные.
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