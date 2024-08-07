Ночная дроновая атака на Киевщину: в полиции показали последствия

В Киевской области по состоянию на 11:00 часов полицейские проводят осмотры 22 домов поврежденных в результате атаки рф в ночь на 7 августа. Последствия вражеской атаки полиция региона показала в Telegram, передает УНН.

В ночь на 7 августа враг атаковал Киевскую область, разрушениям и повреждениям подверглись дома местных жителей. По состоянию на 11:00 часов полицейские проводят осмотры 22 поврежденных домов и фиксируют последствия вражеской атаки. Обломками в поврежденный помещения, выбито стекло и повреждены фасады -говорится в сообщении.

За помощью к медикам обратилась 78-летняя женщина, которой стеклом выбитого окна поранило ноги. Помощь медицинские работники оказали ей на месте. От госпитализации женщина отказалась, указали в полиции.

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