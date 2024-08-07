Ночная дроновая атака на Киевщину: в полиции показали последствия
Киев • УНН
В ночь на 7 августа враг атаковал Киевскую область. Полиция проводит осмотр 22 поврежденных домов, фиксируя последствия атаки - выбитые окна, поврежденные фасады. Одна женщина получила легкие ранения.
В Киевской области по состоянию на 11:00 часов полицейские проводят осмотры 22 домов поврежденных в результате атаки рф в ночь на 7 августа. Последствия вражеской атаки полиция региона показала в Telegram, передает УНН.
В ночь на 7 августа враг атаковал Киевскую область, разрушениям и повреждениям подверглись дома местных жителей. По состоянию на 11:00 часов полицейские проводят осмотры 22 поврежденных домов и фиксируют последствия вражеской атаки. Обломками в поврежденный помещения, выбито стекло и повреждены фасады
За помощью к медикам обратилась 78-летняя женщина, которой стеклом выбитого окна поранило ноги. Помощь медицинские работники оказали ей на месте. От госпитализации женщина отказалась, указали в полиции.
Київщина зазнала нічної атаки рф дронами: через уламки є постраждалий та пошкодження7 августа 2024, 08:19 • 21179 просмотров