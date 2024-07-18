В Донецкой области за минувшие сутки россияне совершили 2625 обстрелов, ночью попали по Плещеевке, убив там двух человек, за сутки в результате вражеских ударов по области 17 человек получили ранения. Об этом сообщили в ГУНП в области в четверг, пишет УНН.

«Сегодня в 3:30 войска рф обстреляли Плещеевку - убили двух гражданских лиц, повредили 6 частных домов - сообщили в полиции области в соцсетях.

Детали

«За сутки полиция зафиксировала 2625 ударов по линии фронта и жилому сектору. Враг атаковал 16 населенных пунктов: города Железное, Курахово, Лиман, Покровск, Торецк, Украинск, поселок Желанное, села Зеленое Поле, Екатериновка, Марково, Михайловка, Новожеланное, Новоселидовка, Новофедоровка, Сергеевка, Яблоновка», - говорится в сообщении полиции.

Как указано, повреждены 42 гражданских объекта - 16 жилых домов, админздания, аптеки, магазины, учебное заведение, нежилые помещения, гаражи, автомобили.

По данным полиции, удары врага в том числе зафиксированы:

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и один - в . По одному раненому в Железном и Желанном, еще двое - в Михайловке, где повреждены 4 админздания.

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