Киев • УНН
За сутки оккупанты совершили 2625 обстрелов в Донецкой области. В результате атак рф погибло 2 гражданских в Плещеевке, ранены 17 человек, повреждены 42 гражданских объекта в 16 населенных пунктах.
В Донецкой области за минувшие сутки россияне совершили 2625 обстрелов, ночью попали по Плещеевке, убив там двух человек, за сутки в результате вражеских ударов по области 17 человек получили ранения. Об этом сообщили в ГУНП в области в четверг, пишет УНН.
«Сегодня в 3:30 войска рф обстреляли Плещеевку - убили двух гражданских лиц, повредили 6 частных домов
Детали
«За сутки полиция зафиксировала 2625 ударов по линии фронта и жилому сектору. Враг атаковал 16 населенных пунктов: города Железное, Курахово, Лиман, Покровск, Торецк, Украинск, поселок Желанное, села Зеленое Поле, Екатериновка, Марково, Михайловка, Новожеланное, Новоселидовка, Новофедоровка, Сергеевка, Яблоновка», - говорится в сообщении полиции.
Как указано, повреждены 42 гражданских объекта - 16 жилых домов, админздания, аптеки, магазины, учебное заведение, нежилые помещения, гаражи, автомобили.
По данным полиции, удары врага в том числе зафиксированы:
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