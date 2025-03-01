Ночная атака рф дронов на Киевскую область задела три района: показали последствия
Киев • УНН
Во время ночной атаки российских БпЛА на Киевскую область работали силы ПВО, есть сбитые цели. Повреждены семь частных домов в трех районах, пострадавших среди населения нет.
Киевская область снова подверглась ночной атаке российских войск дронами, повреждены семь частных домов в трех районах, пострадавших среди населения нет, сообщил в субботу вр.и.о. председателя Киевской ОГА Николай Калашник в Telegram, пишет УНН.
Детали
По словам Калашника, во время очередной ночной атаки вражеских БпЛА на Киевщину в области работали силы ПВО, есть сбитые вражеские цели.
"Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено. Последствия вражеской атаки фиксируются в трех районах области", - написал Калашник и перечислил:
- Обуховский район: повреждены пять частных домов.
- В Бучанском и Бориспольском районах повреждены по одному частному дому. В помещениях выбиты окна, двери, повреждены кровли и фасады.
Полиция Киевской области показала последствия атаки рф.
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