Нічна атака рф дронів на Київщину зачепила три райони: показали наслідки
Київ • УНН
Під час нічної атаки російських БпЛА на Київську область працювали сили ППО, є збиті цілі. Пошкоджено сім приватних будинків у трьох районах, постраждалих серед населення немає.
Київська область знову зазнала нічної атаки російських військ дронами, пошкоджено сім приватних будинків у трьох районах, постраждалих серед населення немає, повідомив у суботу т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник у Telegram, пише УНН.
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Зі слів Калашника, під час чергової нічної атаки ворожих БпЛА на Київщину в області працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі.
"Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено. Наслідки ворожої атаки фіксуються у трьох районах області", - написав Калашник і перечислив:
- Обухівський район: пошкоджено п’ять приватних будинків.
- У Бучанському та Бориспільському районах пошкоджено по одному приватному будинку. В приміщеннях вибиті вікна, двері, пошкоджені покрівлі та фасади.
Поліція Київщини показала наслідки атаки рф.
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