Киев • УНН
Минобороны рф сообщает об уничтожении 39 украинских БПЛА над 5 областями. Жители белгородской и орловской областей сообщают о повреждении двух подстанций в результате атаки дронов.
В минобороны рф заявляют, что в ночь на 29 июля дежурными средствами ПВО было якобы перехвачено и уничтожено 39 дронов над курской, белгородской, воронежской, брянской и ленинградской областями. Между тем жители белгородской и орловской областей говорят о повреждении двух подстанций из-за атаки БПЛА. Об этом пишет УНН.
В заявлении мо рф говорится, что ПВО якобы уничтожила 39 беспилотников:
Тем временем российские ЗМИ пишут, что в томаровке белгородской области после атаки дронов загорелась подстанция.
Жители глазуновки на юге орловской области засняли, как над ними летит беспилотник и последующий взрыв.
Губернатор андрей кличков сообщил, что были сбиты два БПЛА, в результате атаки была повреждена подстанция. Пострадавших нет.
В курской области ПВО за полтора часа якобы сбили 13 украинских БПЛА - сообщил врио губернатора региона алексей смирнов.
Україна атакувала військові аеродроми та НПЗ в трьох областях рф. Пошкоджено російський надзвуковий бомбардувальник27 июля 2024, 11:31 • 102061 просмотр