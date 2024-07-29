В минобороны рф заявляют, что в ночь на 29 июля дежурными средствами ПВО было якобы перехвачено и уничтожено 39 дронов над курской, белгородской, воронежской, брянской и ленинградской областями. Между тем жители белгородской и орловской областей говорят о повреждении двух подстанций из-за атаки БПЛА. Об этом пишет УНН.

В заявлении мо рф говорится, что ПВО якобы уничтожила 39 беспилотников:

19 БПЛА - в курской области;

девять БПЛА - в белгородской области;



пять БПЛА - в брянской области;



три БПЛА - в воронежской области;



три БпЛА - в ленинградской области.



Тем временем российские ЗМИ пишут, что в томаровке белгородской области после атаки дронов загорелась подстанция.

Жители глазуновки на юге орловской области засняли, как над ними летит беспилотник и последующий взрыв.

Губернатор андрей кличков сообщил, что были сбиты два БПЛА, в результате атаки была повреждена подстанция. Пострадавших нет.

В курской области ПВО за полтора часа якобы сбили 13 украинских БПЛА - сообщил врио губернатора региона алексей смирнов.

Україна атакувала військові аеродроми та НПЗ в трьох областях рф. Пошкоджено російський надзвуковий бомбардувальник