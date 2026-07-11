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Ночная атака на Киев - ранена женщина, повреждены здания

Киев • УНН

 • 8096 просмотра

В результате вражеской атаки в Киеве повреждены нежилые здания в Днепровском и Святошинском районах. Пострадала женщина, которую госпитализировали.

Ночная атака на Киев - ранена женщина, повреждены здания

В ночь на субботу, 11 июля, в результате вражеской атаки в Днепровском и Святошинском районах Киева повреждены гражданские нежилые здания. Об этом сообщил начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко, информирует УНН.

Детали

Также, по его словам, в Дарницком районе столицы в результате атаки выбило окна в жилом доме, а в Соломенском районе вспыхнул пожар в офисном здании.

В свою очередь киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки пострадала женщина, ее госпитализировали.

В Дарницком районе попадание в проезжую часть дороги. Горит также электрощитовая регулировки светофоров. В расположенных рядом домах повыбивало окна

- рассказал Кличко.

Он уточнил, что в Святошинском районе произошло попадание в нежилое здание, в Дарницком горит трансформаторная подстанция, а в Соломенском районе возник пожар в трехэтажном офисном здании.

Напомним

Ночью 11 июля Киев атаковали ракетами, прозвучали как минимум три взрыва.

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Вадим Хлюдзинский

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