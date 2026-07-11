Ночная атака на Киев - ранена женщина, повреждены здания
Киев • УНН
В результате вражеской атаки в Киеве повреждены нежилые здания в Днепровском и Святошинском районах. Пострадала женщина, которую госпитализировали.
В ночь на субботу, 11 июля, в результате вражеской атаки в Днепровском и Святошинском районах Киева повреждены гражданские нежилые здания. Об этом сообщил начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко, информирует УНН.
Детали
Также, по его словам, в Дарницком районе столицы в результате атаки выбило окна в жилом доме, а в Соломенском районе вспыхнул пожар в офисном здании.
В свою очередь киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки пострадала женщина, ее госпитализировали.
В Дарницком районе попадание в проезжую часть дороги. Горит также электрощитовая регулировки светофоров. В расположенных рядом домах повыбивало окна
Он уточнил, что в Святошинском районе произошло попадание в нежилое здание, в Дарницком горит трансформаторная подстанция, а в Соломенском районе возник пожар в трехэтажном офисном здании.
Напомним
Ночью 11 июля Киев атаковали ракетами, прозвучали как минимум три взрыва.
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