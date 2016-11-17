НКРЭКУ обязала предприятия теплокоммунэнерго корректно рассчитывать стоимость услуг за отопление
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) во время заседания рассмотрела неудовлетворительную работу предприятий теплокоммунэнерго с потребителями и обязала их корректно рассчитать стоимость услуг за отопление, передает УНН со ссылкой на пресс-службу комиссии.
"В связи с многочисленными обращениями потребителей коммунальных услуг и средств массовой информации сегодня на открытом заседании Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, рассмотрела неудовлетворительную информационную работу предприятий теплокоммунэнерго с бытовыми потребителями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что комиссия повторно подчеркивает необходимость выполнения предприятиями теплокоммунэнерго таких мероприятий как 100% обеспечение потребителей учетом тепловой энергии, а также обязывает на обратной стороне платежки печатать информацию об условиях получения субсидий и разъяснения условий получения домохозяйствами, которые не являются получателями субсидий, рассрочки оплаты за потребленную коммунальную услугу по централизованному отоплению, неуклонно выполнять требования постановления Кабинета Министров Украины от 30.10.2015 № 1037 "О введении пересчета стоимости услуги по централизованному отоплению в зависимости от температуры наружного воздуха" в части корректного пересчета стоимости услуг по централизованному отоплению.
Кроме того, предприятия теплокоуненерго должны усилить разъяснительную работу колл-центров и распространение методических материалов, которые отвечали бы на наиболее распространенные вопросы потребителей коммунальных услуг.
Также должна быть проведена адресная работа с неплательщиками коммунальных услуг по получению ими субсидий и оформления рассрочки.
Как сообщал УНН, в Киеве и в Одесской области гражданам прислали счета с завышенными тарифами на коммунальные услуги .