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НКРЕКП зобов’язала підприємства теплокомуненерго коректно розраховувати вартість послуг за опалення

НКРЕКП зобов’язала підприємства теплокомуненерго коректно розраховувати вартість послуг за опалення

Київ • УНН

 • 10475 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) під час засідання розглянула незадовільну роботу підприємств теплокомуненерго зі споживачами та зобов’язала їх коректно розрахувати вартість послуг за опалення, передає УНН з посиланням на прес-службу комісії.

“У зв’язку з численними зверненнями споживачів комунальних послуг та засобів масової інформації сьогодні на відкритому засіданні Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розглянула незадовільну інформаційну роботу підприємств теплокомуненерго з побутовими споживачами”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що комісія повторно наголошує на необхідності виконання підприємствами теплокомуненерго таких заходів як 100 % забезпечення споживачів обліком теплової енергії, також зобов’язує на зворотній стороні платіжки друкувати інформацію щодо умов отримання субсидій та роз’яснення умов отримання домогосподарствами, які не є отримувачами субсидій, розстрочки оплати за спожиту комунальну послугу з централізованого опалення, неухильно виконувати вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2015 № 1037 “Про запровадження перерахунку вартості послуги з централізованого опалення залежно від температури зовнішнього повітря” у частині коректного перерахунку вартості послуг з централізованого опалення.

Крім того, підприємства теплокоуненерго мають посилити роз’яснювальну роботу кол-центрів та розповсюдження методичних матеріалів, які відповідали б на найбільш поширені питання споживачів комунальних послуг.

Також має бути проведена адресна робота з неплатниками комунальних послуг щодо отримання ними субсидій та оформлення розстрочки.

Як повідомляв УНН, у Києві та в Одеській області громадянам надіслали рахунки із завищеними тарифами на комунальні послуги.

Українські Національні Новини

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