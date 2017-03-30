НКРЭКП обязала "Энергорынок" рассчитаться за электроэнергию в сумме 360 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг обязала кредитные средства в сумме 360 млн грн, которые поступят на счет ГП “Энергорынок” от Ощадбанка, перечислить производителям электроэнергии ПАО “ДТЭК Западэнерго” и ПАО “Харьковская ТЭЦ-5”. За такое решение члены комиссии проголосовали единогласно, передает корреспондент УНН.
"Согласиться с решением Совета Оптового рынка электрической энергии Украины от 22 марта 2017 (подпункт 6.1 протокола №5) по привлечению ГП "Энергорынок" у Публичного акционерного общества "Государственный сберегательный банк Украины" кредитных средств в размере 360,0 млн грн", - отмечается в принятом комиссией решении.
Уточняется, что "распорядителю средств Оптового рынка электрической энергии Укр аины: привлеченные кредитные средства в сумме 360,0 млн грн, которые поступят 31 марта 2017 на текущий счет со специальным режимом использования оптового поставщика электрической энергии с текущего счета ГП "Энергорынок", перечислить производителям электрической энергии в качестве оплаты товарной продукции апреля - мая 2017 года в таких суммах: ПАО "ДТЭК Западэнерго" - 340,0 млн грн; ПАО "Харьковская ТЭЦ-5" - 20,0 млн грн".
Кроме того, из средств, начисленных ОАО "ДТЭК Западэнерго" и ПАО "Харьковская ТЭЦ-5", должны в соответствии с алгоритмом распределения средств, осуществлять удержание и перечисление средств на текущий счет ГП "Энергорынок": ОАО "ДТЭК Западэнерго": 340,0 млн грн - из 16 мая 2017 по 30 мая 2017 (включительно); ПАО "Харьковская ТЭЦ-5": 20,0 млн грн - из 18 апреля 2017 по 28 апреля 2017 (включительно).
К тому же, производители электрической энергии к 14 апреля 2017 должны предоставить НКРЕКП соответствующий отчет об использовании средств.
Как сообщал УНН, НКРЕКП увеличит тариф на отпуск электроэнергии для "Энергоатома" на 2,9% с апреля.