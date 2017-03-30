НКРЭКП обязала "Энергорынок" рассчитаться за электроэнергию в сумме 360 млн грн

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 54092 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105567 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162581 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119435 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118331 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113520 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104930 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107249 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103728 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155423 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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НКРЭКП обязала "Энергорынок" рассчитаться за электроэнергию в сумме 360 млн грн

НКРЭКП обязала "Энергорынок" рассчитаться за электроэнергию в сумме 360 млн грн

Киев  •  УНН

 • 10022 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг обязала кредитные средства в сумме 360 млн грн, которые поступят на счет ГП “Энергорынок” от Ощадбанка, перечислить производителям электроэнергии ПАО “ДТЭК Западэнерго” и ПАО “Харьковская ТЭЦ-5”. За такое решение члены комиссии проголосовали единогласно, передает корреспондент УНН.

"Согласиться с решением Совета Оптового рынка электрической энергии Украины от 22 марта 2017 (подпункт 6.1 протокола №5) по привлечению ГП "Энергорынок" у Публичного акционерного общества "Государственный сберегательный банк Украины" кредитных средств в размере 360,0 млн грн", - отмечается в принятом комиссией решении.

Уточняется, что "распорядителю средств Оптового рынка электрической энергии Укр аины: привлеченные кредитные средства в сумме 360,0 млн грн, которые поступят 31 марта 2017 на текущий счет со специальным режимом использования оптового поставщика электрической энергии с текущего счета ГП "Энергорынок", перечислить производителям электрической энергии в качестве оплаты товарной продукции апреля - мая 2017 года в таких суммах: ПАО "ДТЭК Западэнерго" - 340,0 млн грн; ПАО "Харьковская ТЭЦ-5" - 20,0 млн грн".

Кроме того, из средств, начисленных ОАО "ДТЭК Западэнерго" и ПАО "Харьковская ТЭЦ-5", должны в соответствии с алгоритмом распределения средств, осуществлять удержание и перечисление средств на текущий счет ГП "Энергорынок": ОАО "ДТЭК Западэнерго": 340,0 млн грн - из 16 мая 2017 по 30 мая 2017 (включительно); ПАО "Харьковская ТЭЦ-5": 20,0 млн грн - из 18 апреля 2017 по 28 апреля 2017 (включительно).

К тому же, производители электрической энергии к 14 апреля 2017 должны предоставить НКРЕКП соответствующий отчет об использовании средств.

Как сообщал УНН, НКРЕКП увеличит тариф на отпуск электроэнергии для "Энергоатома" на 2,9% с апреля.

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