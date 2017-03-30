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НКРЕКП зобов’язала “Енергоринок” розрахуватися за електроенергію у сумі 360 млн грн

НКРЕКП зобов’язала “Енергоринок” розрахуватися за електроенергію у сумі 360 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг зобов’язала кредитні кошти у сумі 360 млн грн, які надійдуть на рахунок ДП "Енергоринок" від Ощадбанку, перерахувати виробникам електроенергії ПАТ “ДТЕК Західенерго” та ПАТ “Харківська ТЕЦ-5”. За таке рішення члени комісії проголосували одностайно, передає кореспондент УНН.

“Погодитись з рішенням Ради Оптового ринку електричної енергії України від 22 березня 2017 року (підпункт 6.1 протоколу № 5) щодо залучення ДП „Енергоринок“ у Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" кредитних коштів у розмірі 360,0 млн грн”, — зазначається в ухваленому комісією рішенні.

Уточнюється, що “розпоряднику коштів Оптового ринку електричної енергії України: залучені кредитні кошти в сумі 360,0 млн грн, які надійдуть 31 березня 2017 року на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії з поточного рахунка ДП "Енергоринок", перераховувати виробникам електричної енергії як оплату товарної продукції квітня — травня 2017 року в таких сумах: ПАТ „ДТЕК Західенерго“ — 340,0 млн грн; ПАТ „Харківська ТЕЦ-5“ — 20,0 млн грн”.

Крім того, з коштів, нарахованих ПАТ “ДТЕК Західенерго” та ПАТ “Харківська ТЕЦ-5”, повинні відповідно до алгоритму розподілу коштів, здійснювати утримання та перерахування коштів на поточний рахунок ДП “Енергоринок”: ПАТ “ДТЕК Західенерго”: 340,0 млн грн — з 16 травня 2017 року по 30 травня 2017 року (включно); ПАТ “Харківська ТЕЦ-5”: 20,0 млн грн — з 18 квітня 2017 року по 28 квітня 2017 року (включно).

До того ж, виробники електричної енергії до 14 квітня 2017 року мають надати НКРЕКП відповідний звіт про використання коштів.

Як повідомляв УНН, НКРЕКП збільшить тариф на відпуск електроенергії для “Енергоатома” на 2,9% з квітня.

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