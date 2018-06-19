НКРЭКУ определила, как будут формироваться планы развития газохранилищ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Сегодня на своем заседании Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг определила единый подход к формированию Плана развития газохранилищ, передает УНН.
В частности, Комиссия приняла постановление “Об утверждении Изменений в Кодекс газохранилищ по формированию Плана развития газохранилищ”.
В обосновании к принятию решения отмечается, что внесение изменений в Кодекс ПХГ обеспечит:
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- прозрачность процесса формирования Плана развития газохранилищ;
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- четкую процедуру формирования проектов Плана развития газохранилищ;
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- поддержание в надлежащем состоянии газохранилищ;
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- надежную и безопасную эксплуатацию газохранилищ;
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- действенный контроль над выполнением Плана развития газохранилищ.
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Напомним, Нацкомиссия выдала “Киевтеплоэнерго” лицензии на осуществление деятельности на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.