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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 105658 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 113685 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 127562 просмотра

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НКРЭКУ определила, как будут формироваться планы развития газохранилищ

НКРЭКУ определила, как будут формироваться планы развития газохранилищ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 июня. УНН. Сегодня на своем заседании Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг определила единый подход к формированию Плана развития газохранилищ, передает УНН.

В частности, Комиссия приняла постановление “Об утверждении Изменений в Кодекс газохранилищ по формированию Плана развития газохранилищ”.

В обосновании к принятию решения отмечается, что внесение изменений в Кодекс ПХГ обеспечит:

  • прозрачность процесса формирования Плана развития газохранилищ;
  • четкую процедуру формирования проектов Плана развития газохранилищ;
  • поддержание в надлежащем состоянии газохранилищ;
  • надежную и безопасную эксплуатацию газохранилищ;
  • действенный контроль над выполнением Плана развития газохранилищ.

Напомним, Нацкомиссия выдала “Киевтеплоэнерго” лицензии на осуществление деятельности на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

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