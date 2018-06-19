НКРЕКП визначила, як формуватимуться Плани розвитку газосховищ

Зокрема, Комісія прийняла постанову “Про затвердження Змін до Кодексу газосховищ щодо формування Плану розвитку газосховищ”.

В обґрунтуванні до прийняття рішення зазначається, що внесення змін до Кодексу ПСГ забезпечить:



прозорість процесу формування Плану розвитку газосховищ;



чітку процедуру формування проектів Плану розвитку газосховищ;



підтримання в належному стані газосховищ;



надійну та безпечну експлуатацію газосховищ;



дієвий контроль над виконанням Плану розвитку газосховищ.



Нагадаємо, Нацкомісія видала “Київтеплоенерго” ліцензії на провадження діяльності на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6.