НКРЕКП визначила, як формуватимуться Плани розвитку газосховищ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Сьогодні на своєму засіданні Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг визначила єдиний підхід до формування Плану розвитку газосховищ, передає УНН.
Зокрема, Комісія прийняла постанову “Про затвердження Змін до Кодексу газосховищ щодо формування Плану розвитку газосховищ”.
В обґрунтуванні до прийняття рішення зазначається, що внесення змін до Кодексу ПСГ забезпечить:
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- прозорість процесу формування Плану розвитку газосховищ;
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- чітку процедуру формування проектів Плану розвитку газосховищ;
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- підтримання в належному стані газосховищ;
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- надійну та безпечну експлуатацію газосховищ;
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- дієвий контроль над виконанням Плану розвитку газосховищ.
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Нагадаємо, Нацкомісія видала “Київтеплоенерго” ліцензії на провадження діяльності на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6.