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НКРЕКП визначила, як формуватимуться Плани розвитку газосховищ

НКРЕКП визначила, як формуватимуться Плани розвитку газосховищ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Сьогодні на своєму засіданні Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг визначила єдиний підхід до формування Плану розвитку газосховищ, передає УНН.

Зокрема, Комісія прийняла постанову “Про затвердження Змін до Кодексу газосховищ щодо формування Плану розвитку газосховищ”.

В обґрунтуванні до прийняття рішення зазначається, що внесення змін до Кодексу ПСГ забезпечить:

  • прозорість процесу формування Плану розвитку газосховищ;
  • чітку процедуру формування проектів Плану розвитку газосховищ;
  • підтримання в належному стані газосховищ;
  • надійну та безпечну експлуатацію газосховищ;
  • дієвий контроль над виконанням Плану розвитку газосховищ.

Нагадаємо, Нацкомісія видала “Київтеплоенерго” ліцензії на провадження діяльності на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6.

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