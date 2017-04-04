НКРЭКУ решила приостановить введение абонплаты за газ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщила, что решение регулятора о введении тарифов на транспортировку и распределение природного газа будет приостановлено с целью обеспечения неповышения общего счета для населения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НКРЭКУ.
"Учитывая социальную значимость этого вопроса НКРЭКУ выступает за дополнительную обработку с целью защиты населения и неповышения общего счета; проведет дополнительные консультации с Кабинетом министров Украины в части компетенций, что напрямую зависят от правительства, а именно - распространение субсидий на услуги по транспортировке и распределению природного газа; инициирует дополнительный период для адаптации потребителей с наименьшими типоразмерами и перенесет введение отдельной платы для этой категории потребителей до принятия решения по снижению тарифов на тепловую энергию", - говорится в сообщении.
Указано также, что на открытое заседание НКРЭКУ на 10 апреля 2017 года выносится вопрос о приостановлении и внесении изменений в некоторые постановления регулятора в сфере природного газа "с целью недопущения повышения общего счета для населения".
Напомним, с 1 апреля украинцы должны были платить за газ по двум показателям. Это произошло из-за разграничения цены газа и стоимости его транспортировки и поставки. В частности, по решению НКРЭКУ, с 1 апреля украинцы отдельно должны были платить абонентскую плату при оплате газоснабжения.