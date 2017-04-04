НКРЕКП вирішила призупинити запровадження абонплати за газ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
повідомила, що рішення регулятора щодо запровадження тарифів на транспортування та розподіл природного газу буде призупинено з метою забезпечення непідвищення загального рахунку для населення, передає УНН з посиланням на прес-службу НКРЕКП.
"Враховуючи соціальну значимість цього питання НКРЕКП виступає за додаткове опрацювання з метою захисту населення та непідвищення загального рахунку; проведе додаткові консультації з Кабінетом міністрів України в частині компетенцій, що безпосередньо залежать від уряду, а саме — поширення субсидій на послуги з транспортування та розподілу природного газу; ініціює додатковий період для адаптації споживачів з найменшими типорозмірами та перенесе запровадження окремої плати для цієї категорії споживачів до прийняття рішення по зниженню тарифів на теплову енергію", - йдеться у повідомленні.
Вказано також, що на відкрите засідання НКРЕКП на 10 квітня 2017 року виноситься питання про призупинення та внесення змін до деяких постанов регулятора у сфері природного газу "з метою недопущення підвищення загального рахунку для населення".
Нагадаємо, з 1 квітня українці мали платити за газ за двома показниками. Це сталося через розмежування ціни газу і вартості його транспортування і постачання. Зокрема, за рішенням НКРЕКП, з 1 квітня українці окремо мали платити абонентську плату при оплаті газопостачання.