НКРЕКП вирішила призупинити запровадження абонплати за газ

"Враховуючи соціальну значимість цього питання НКРЕКП виступає за додаткове опрацювання з метою захисту населення та непідвищення загального рахунку; проведе додаткові консультації з Кабінетом міністрів України в частині компетенцій, що безпосередньо залежать від уряду, а саме — поширення субсидій на послуги з транспортування та розподілу природного газу; ініціює додатковий період для адаптації споживачів з найменшими типорозмірами та перенесе запровадження окремої плати для цієї категорії споживачів до прийняття рішення по зниженню тарифів на теплову енергію", - йдеться у повідомленні.

Вказано також, що на відкрите засідання НКРЕКП на 10 квітня 2017 року виноситься питання про призупинення та внесення змін до деяких постанов регулятора у сфері природного газу "з метою недопущення підвищення загального рахунку для населення".

Нагадаємо, з 1 квітня українці мали платити за газ за двома показниками. Це сталося через розмежування ціни газу і вартості його транспортування і постачання. Зокрема, за рішенням НКРЕКП, з 1 квітня українці окремо мали платити абонентську плату при оплаті газопостачання.